«Ерсте Банк» у першому кварталі отримав 2,97 млн грн прибутку

«Ерсте Банк» у першому кварталі 2013 року отримав 2,97 млн грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2012 року збиток банку становив 37,57 млн грн.

Про це повідомляється у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

Відповідно до звітності, у першому кварталі поточного року активи банку скоротилися на 18,35% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6,56 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5,76%, до 3,38 млрд грн, зобов'язання - на 22,13%, до 5,16 млрд грн, кошти клієнтів - на 7,97%, до 2,68 млрд грн, власний капітал - на 0,59%, до 1,4 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,38 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Ерсте Банк» у 2012 році збільшив збиток у 2,7 разу в порівнянні з 2011 роком.

Довідка УНІАН. «Ерсте Банк» (Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих банків.

У грудні 2012 року власник банку Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адаріч уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол О.Адарич має намір завершити угоду з купівлі "Ерсте Банку" до кінця другого квартал 2013 року. За його словами, ця покупка є частиною стратегії «Фідобанку», у рамках якої планується до 2017 року створити банківський холдинг, що входить до ТОП-20 банків України.