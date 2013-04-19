Янукович підписав три закони, ухвалені на виїзному засіданні ВР на Банковій

Президент України Віктор Янукович підписав три закони, ухвалені на виїзному засіданні Верховної Ради України на Банковій 4 квітня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, підписано закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету», закон «Про внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».