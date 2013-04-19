Міндоходів спільно з ЄБРР вдосконалить антикорупційну практику на митниці

Міністерство доходів і зборів має намір удосконалити антикорупційну практику на митниці в тісній співпраці і за консультаційної допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр Олександр Клименко під час зустрічі з делегацією ЄБРР у ​​Києві.

«Міністерство активно працює над комплексною системою захисту прав бізнесу та інвесторів, яка дозволила б звести нанівець будь-який адміністративний тиск, корупційні ризики і захистити права бізнесу та інвесторів. Ми вдячні представникам ЄБРР за консультації та допомогу в питанні розробки дієвих заходів щодо боротьби з корупцією», - зазначив міністр.

Зі свого боку про готовність допомагати Україні заявили учасники зустрічі - президент Базельського інституту Марк Піт і майбутній глава представництва ЄБРР в Україні, що вступає на посаду з 1 червня, Севки Агюнер.

«Незважаючи на те, що я вступаю на посаду з 1 червня, хочу відзначити, що для ЄБРР не менш важливо бути учасником розробки та реалізації антикорупційних ініціатив», - наголосив С.Агюнер.

О.Клименко повідомив представникам ЄБРР, що в міністерстві впроваджується відпрацьована в податкових органах система внутрішнього аудиту, що дозволяє попереджувати випадки корупційних діянь. «Її особливість у тому, що акцент робиться на профілактиці та попередженні правопорушень, а не на боротьбі з наслідками», - сказав міністр і додав, що аналіз корупційних ризиків у рамках такої системи проводиться як на регіональному рівні, так і на рівні окремих інспекцій.

Як приклад О.Клименко привів розкриту співробітниками Міндоходів схему ухилення від сплати митних платежів на Луганській митниці - в пункті пропуску «Червона Талівка» у рамках проведення спецоперації «Держкордон - 2013». Обсяг збитку, заподіяного державі допомогою використання такої схеми, становив близько 3 млн грн. Водночас покарання, яке буде застосоване до митників, дозволить використання злочинної схеми, за словами міністра, буде найжорсткішим - аж до звільнення з лав митниці. «Керівник Луганської митниці вже звільнено із займаної посади», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство ряд функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

Міністерство доходів і зборів України в рамках проведення операції «Держкордон - 2013», що стартувала 14 лютого за розпорядженням міністра Олександра Клименка, залучило до бюджету 68,9 млн грн.