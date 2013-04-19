Банк «Хрещатик» у першому кварталі знизив прибуток на 50%

Банк «Хрещатик» у першому кварталі 2013 року знизив чистий прибуток на 49,92%, порівняно з першим кварталом 2012 року - до 1,33 млн грн.

Про це повідомляється у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

Відповідно до звітності, в першому кварталі поточного року активи банку знизилися на 5,73% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 8,33 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 6,57%, до 4,22 млрд грн, зобов'язання - на 6,32%, до 7,62 млрд грн, кошти клієнтів - зросли на 3,51%, до 5,97 млрд грн, власний капітал - на 1,19%, до 709 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 828,83 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Хрещатик» у 2012 році отримав 38,129 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку становив 35,955 млн грн.

Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» зареєстровано у травні 1993 року і входить до групи великих банків.

На 1 січня 2013 року акціонерами банку «Хрещатик» були: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,4427%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,9397%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь - 21,0320%.