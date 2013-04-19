1881 вкладник «Таврики» не зможе одержати відшкодування у повному обсязі – Фонд гарантування

1881 вкладник банку «Таврика» не зможе одержати відшкодування своїх коштів через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам ліквідатор банку Наталія Соловйова на засіданні прес-клубу у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

За її словами, у період дії тимчасової адміністрації у банку «Таврика» Фонду не вдалося знайти інвестора, тому було ухвалено рішення про ліквідацію банку.

«Вклади, відшкодування за якими не проводяться Фондом (кошти понад 200 тис. грн, ощадні сертифікати на пред'явника і вклади у банківських металах, нараховані відсотки за депозитами за період дії тимчасової адміністрації – УНІАН), а також кошти на рахунках суб'єктів господарювання в банку відшкодовуватимуться відповідно до чинного законодавства як вимоги кредиторів за рахунок реалізації активів банку, інвентаризація яких буде завершена у червні поточного року», - повідомила Н.Соловйова.

За її словами, з 38 тисяч вкладників банку «Таврика» 1881 фізособа має вклади у розмірі понад 200 тис. грн, і вони зможуть одержати свої кошти в повному обсязі лише за рахунок реалізації активів банку.

«Банком видано понад 3,5 млрд грн кредитів, які відповідно до класифікації Національного банку належать до негативно класифікованих, повернути які досить проблематично, що ускладнює процес повернення коштів таким вкладникам», - уточнила ліквідатор банку.

Також Н.Соловйова повідомила, що вкладники банку «Таврика» за період з 18 січня по 15 квітня 2013 року одержали 1,72 млрд грн, що становить 94% суми вкладів, які підлягають виплаті за рахунок Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За її словами, з 2,4 млрд грн вкладів банку лише 1,8 млрд грн підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду.

Як повідомляв УНІАН, з 21 грудня 2012 року по 20 березня 2013 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснював тимчасову адміністрацію у банку «Таврика», протягом якої проводилися виплати коштів вкладникам банку через установи «Імексбанку». Також Фонд проводив пошук потенційних інвесторів банку «Таврика».

Фонд гарантування вкладів ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії і ліквідації банку.

З 27 березня виплати вкладникам банку «Таврика» здійснюються через установи «Райффайзен Банк Аваль».

Вимоги кредиторів ліквідовуваного банку «Таврика» прийматимуться протягом 30 днів з дня публікації інформації про ліквідацію банка, яка була оприлюднена в газеті «Урядовій кур’єр» №56 від 26 березня.