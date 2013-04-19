Диференційовані внески для банків до Фонду гарантування вводяться з другого кварталу

Диференційовані регулярні внески для банків до Фонду гарантування внесків фізичних осіб вводяться з другого кварталу 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила директор-розпорядник фонду Олена Шарова на засіданні його прес-клубу.

За її словами, фонд чекає певного зростання надходжень внесків від банків після введення диференціації внесків, водночас при розробці методики фонд мав намір не збільшити надходження, а мінімізувати свої ризики.

«Ризики банку не повинні лягати на вкладників і фонд, який здійснює виплати. Якщо банк порушуватиме ті чи інші коефіцієнти ризику, він має буде платити за більш завищеною ставкою», - сказала О.Шарова.

Як повідомляв УНІАН, диференційований внесок вводиться рішенням виконавчої дирекції фонду від 12 лютого №11, яке зареєстроване в Мін’юсті 6 березня. Відповідно до розробленої методики, розмір внеску банку до фонду залежатиме від середньозваженої процентної ставки банку за вкладами, частки вкладів фізичних осіб у пасивах банку і співвідношення валютних і гривневих вкладів у депозитному портфелі.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня становив 5,71 млрд грн, учасниками фонду були 174 банки.

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