Янукович підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо визначення деяких доходів бюджету

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у пояснювальній записці до закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету», метою його ухвалення є врегулювання питань щодо зарахування плати за надання адміністративних послуг до доходів загального фонду державного бюджету, узгодження положень Бюджетного кодексу з актами законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та врегулювання питань залучення коштів для здійснення капітальних видатків головними розпорядниками бюджетних коштів.

Також відзначається, що дорученням Президента України від 6 грудня 2012 року № 1-1/3280 (підпункт 5 пункту 5) Кабінет Міністрів має вжити в установленому порядку заходів щодо зарахування у повному обсязі до загального фонду держбюджету плати за надання адміністративних послуг.

Як повідомляв УНІАН, цей закон було ухвалено 4 квітня на «виїзному засіданні» Верховної Ради на Банковій.