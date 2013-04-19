Клієнти банків втратили через кібершахраїв понад 150 млн грн - експерт

Збитки клієнтів банків - юридичних осіб за 2012 рік і перший квартал 2013 року у результаті дій кібершахраїв з використанням систем дистанційного банківського обслуговування перевищили 150 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник начальника управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Леонід Тимченко в рамках круглого столу «Актуальні питання фінансового моніторингу у банківській системі України», ініційованого Незалежною асоціацією банків України (НАБУ).

За його словами, у 2012 році правоохоронними органами було встановлено 139 фактів втручання в роботу систем дистанційного банківського обслуговування з метою подальшої крадіжки коштів. У результаті цих дій юридичні особи - клієнти банків втратили 116 млн грн, 75%, або 87 млн. грн, з яких органи МВС повернули власникам або заблокували за результатами проведених слідчих дій. «Динаміка свідчить про зростання таких злочинів, оскільки тільки у першому кварталі 2013 року зафіксовано 127 звернень, сума збитків становила 34,3 млн грн, з яких органами МВС заблоковано 60%, або 20,6 млн грн, кошти повернені 40%, або 51 клієнту», - повідомив Л.Тимченко.

За його словами, для вирішення цієї проблеми необхідне поглиблення спілкування між органами МВС, Національним банком і комерційними банками, а також проведення роз'яснювальної роботи з клієнтами банків щодо способів захисту коштів від шахраїв.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками дослідження, проведеного компанією B2B International на замовлення компанії «Лабораторія Касперського» (Росія), в результаті кібератак найчастіше (у 36% випадків) відбувається втрата інформації, що містить відомості про клієнтів, а також фінансові дані, далі з невеликим відривом йдуть дані про співробітників, крадіжка або втрата яких спостерігається у 31% випадків. 35% IT-фахівців підтвердили, що в їх компаніях втрата даних відбулася через зараження шкідливими програмами – це одна з найбільш поширених зовнішніх погроз. На другому місці рейтингу найпоширеніших причин витоків – атаки з використанням електронної пошти (21%), а на третьому – фішинг (17%). Щодо внутрішніх погроз, втрата важливих даних найчастіше буває викликана наявністю уразливостей у програмному забезпеченні, яке використовується в компанії (25%).