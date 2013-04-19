Прибутковість банківської системи України дещо ілюзорна - експерт

Поточна прибутковість банківської системи України дещо ілюзорна, вважає керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

За словами експерта, незважаючи на прибутковість банківської системи другий рік поспіль, банківський сектор ще не вийшов із кризи 2008 року. «Взяти хоча б такий показник, як повернення коштів, витрачених платниками податків на підтримку державних банків («Укрексімбанк»,«Ощадбанк») і нових державних банків («Укргазбанк», банк «Київ»). Поточна прибутковість банківської системи дещо ілюзорна», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України в січні-березні 2013 року склав 3,1 млн грн, при цьому загальні активи банків з початку поточного року зросли на 16 млрд грн, переважно за рахунок кредитування економіки, обсяг якого за вказаний період збільшився на 10 млрд грн.