«Укрсоцбанк» у першому кварталі наростив прибуток на 55%

«Укрсоцбанк» у першому кварталі 2013 року наростив чистий прибуток на 54,62% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 4,38 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі порівняно з початком року зросли на 1,52% - до 39,42 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 1,23%, до 23,98 млрд грн, зобов'язання - на 1,81%, до 31,74 млрд грн, кошти клієнтів - на 1,03%, до 18,56 млрд грн, власний капітал - на 0,34%, до 7,68 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,81 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрсоцбанк» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 46% порівняно з 2011 роком - до 8,072 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл», пряма участь - 48,3958% і UniCredit Bank Austria AG, пряма участь - 49,9663%, опосередкована - 48,3958%.