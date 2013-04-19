«OTП Банк» у першому кварталі знизив прибуток на 7%

«OTП Банк» у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, знизив чистий прибуток на 6,86% - до 5,83 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року знизилися на 0,64% - до 19,98 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,65%, до 14,09 млрд грн, зобов'язання - на 0,39%, до 16,77 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 2,39%, до 9,18 млрд грн, власний капітал знизився на 1,92%, до 3,21 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,87 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «ОТП Банк» у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 261,5 млн грн, що на 18,5% менше показника 2011 року.

«OTП Банк» створений у 1998 році й на сьогодні входить до групи великих українських банків. Угорська OTP Bank володіє 100% акцій банку.