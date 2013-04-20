«Альфа-Банк» у першому кварталі знизив прибуток на 68%

«Альфа-Банк» у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, знизив чистий прибуток на 67,95% - до 4,84 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року зросли на 9,24% - до 27,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 8,57%, до 18,69 млрд грн, зобов'язання - на 10,87%, до 23,83 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 10,79%, до 15,93 млрд грн, власний капітал - на 0,71%, до 4,13 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 4,64 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Альфа-Банк» у 2012 році збільшив прибуток у 2 рази - до 36,25 млн грн у порівнянні з показником 2011 року в 17,45 млн грн.

«Альфа-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».