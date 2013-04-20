Уряд планує підвищити зарплати держслужбовцям місцевих адміністрацій з 1 липня

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у соціальній мережі Фейсбук заявив, що уряд готує рішення про підвищення зарплат державним службовцям місцевих адміністрацій з 1 липня цього року.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«На останньому засіданні уряду я дав Мінфіну та Мінсоцполітики доручення підготувати рішення уряду про підвищення зарплати державним службовцям місцевих адміністрацій з 1 липня. Зараз таке рішення готується. Ми повинні знайти резерви для реалізації цього рішення», - сказав глава уряду.

М.Азаров зазначив, що державні службовці - це той актив, на якому лежить важка ноша проведення реформ, виконання всіх тих великих завдань, які стояли і стоять перед нами. «Ми дійсно в боргу перед нашим активом», - зазначив він.

Однак, як підкреслив М.Азаров, завжди на першому плані перед Урядом стояла необхідність підвищення зарплати вчителям, лікарям, військовослужбовцям, чорнобильцям, пенсіонерам та іншим категоріям.

«І наш актив завжди залишався "на потім". Звичайно, це неправильно. Але я хотів би, щоб Ви мене зрозуміли. В умовах крайньої обмеженості ресурсів ми намагалися в першу чергу врегулювати питання там, де зачіпаються інтереси більшості наших громадян», - зазначив він.