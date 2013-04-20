«Дельта Банк» у першому кварталі наростив прибуток у 8 разів

«Дельта Банк» у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, наростив чистий прибуток у 8 разів - до 97,98 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року, порівняно з першим кварталом попереднього року, зросли на 41,66% - до 34,75 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 63,16%, до 18,37 млрд грн, зобов'язання - на 36,8%, до 31,59 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 86,57%, до 22,39 млрд грн, власний капітал - в 2,2 разу, до 3,16 млрд грн, статутний капітал - в 2,8 разу, до 2,33 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» у 2012 році скоротив прибуток в 4,8 разу - до 97,86 млн грн у порівнянні з показником за 2011 рік у розмірі 469,34 млн грн.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.

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