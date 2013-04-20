Міністр Міндоходів Клименко взяв участь у суботнику на Харківщині

У Дергачівському районі Харківської області міністр доходів і зборів України Олександр Клименко взяв участь у Всеукраїнському суботнику “За чисту Україну” на Національному меморіальному комплексі “Висота маршала І.Конєва”, звідки у 1943 році розпочалась битва за визволення Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, О.Клименко поспілкувався з ветеранами Великої Вітчизняної війни, оглянув експозицію музею “Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” та подарував ікону “Тайна вечеря” каплиці Святого мученика Іоана Воїна при меморіалі.

Священик Олександр Рибачук поблагословив міністра на добрі справи. На меморіалі О.Клименко висловив готовність допомогти в організації реконструкції битви за Харків, яку планується провести 23 серпня в день 70-річчя визволення міста. Міністр також власноруч посадив березу на алеї, яка веде до Меморіального комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів та зборів України, сьогодні у Харкові О.Клименко також відвідає обласну дитячу клінічну лікарню, де проведе брифінг, та центральний парк культури та відпочинку імені М.Горького.