«Укргазбанк» у першому кварталі наростив прибуток майже в 5 разів

«Укргазбанк» у першому кварталі 2013 року наростив чистий прибуток в 4,7 разу в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 445 840 000 грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року зросли на 1,71% - до 21,22 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - знизилися на 2,43%, до 8,44 млрд грн, зобов'язання - на 0,12%, до 16,99 млрд грн, кошти клієнтів - зросли на 23,04%, до 8,64 млрд грн, власний капітал - на 9,79%, до 4,24 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 10 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток «Укргазбанку» за підсумками 2012 року склав 1,1 млрд грн, у той час як 2011 рік банк закінчив із 3,6 млрд грн збитку.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) створений у 1993 році та входить до групи найбільших банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.