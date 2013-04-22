Цього тижня пара EUR/USD торгуватиметься в діапазоні 1,3270-1,28 - експерт

На світовому валютному ринку пара EUR/USD цього тижня (22-26 квітня 2013) буде торгуватися в діапазоні 1,3270-1,28, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, на динаміку пари впливатимуть дані за індексами PMI у Німеччині і Франції, а також з індексу ділового клімату від Центру економічних досліджень Ifo. Ситуація в економіці єврозони як і раніше напружена: периферійні країни перебувають в рецесії, а провідні - стагнують. Як наслідок - євро з лютого просів вже майже на тисячу базисних пунктів, але рухається вниз неохоче, вимагаючи серйозних фундаментальних причин.

Основною подією тижня для фунта стане публікація попередніх даних з ВВП Великобританії за перший квартал 2013 року. Британська економіка перебуває в рецесії, і основний макроекономічний індикатор очікується в негативному тренді, що може чинити тиск на фунт. Тим не менше, поки Банк Англії не визначився з питанням додаткового стимулювання фунт може рушити до позначки 1,55.

Японська єна має всі шанси продовжити своє падіння. Голова ЄЦБ Маріо Драґі зазначив, що Японія намагається перебороти багаторічну дефляцію і звинувачення в конкурентній девальвації будуть несправедливими. Наступною метою руху валюти може стати позначка 101,40 єни за долар.