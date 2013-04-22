Міжбанк у понеділок відкрився котируваннями 8,1370/8,1430 грн/дол.

У понеділок, 22 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США змінилися незначною мірою - до 8,1370/8,1430 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», гривня зміцнилася щодо євро до 10,6375/10,6470 грн/євро, і щодо російського рубля - до 0,2580/0,2584 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову підвищилися - 1,3070/1,3072 (п'ятниця - 1,3062/1,3064).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1480 грн/дол., на 12:00 гривня зміцнилася щодо долара до 8,1380/8,1415 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6395/10,6495 грн/євро, на 12:00 котирування гривні щодо євро знизилися - 10,6530/10,6635 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2592 грн/рубль, на 12:00 гривня зміцнилася щодо російського рубля до 0,2586/0,2590 грн/рубль.