Середній курс продажу готівкового долара протягом тижня становитиме 8,144-8,15 грн. - експерт

Середній курс продажу готівкового долара цього тижня залишатиметься стабільним, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, населення почне підготовку до травневих свят, внаслідок чого може скоротитися попит на готівкову валюту, а пропозиція, навпаки, може збільшитися. З іншого боку, нестабільність на світових фінансових ринках, особливо на ринку золота, а також невтішні підсумки візиту місії МВФ до Україну чинитимуть тиск на гривню. Середній курс продажу готівкового долара протягом тижня перебуватиме в діапазоні 8,144-8,15 грн.

Середній курс продажу готівкового євро буде в межах 10,61-10,91 грн.

Вплив на вартість російського рубля цього тижня надаватимуть дані зі США і єврозони. Підтримати рубль може публікація даних про збільшення темпів зростання ВВП США за перший квартал 2013 року і позитивна динаміка продажів на ринку житла за березень. Тиск на рубль можуть чинити негативні дані щодо індикатора умов ділового середовища в Німеччині від інституту IFO і зміни індексу ділової активності PMI для виробничого сектора єврозони за квітень. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля цього тижня - 0,257-0,264 грн.