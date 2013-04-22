Бродський задекларував 2,6 млн грн доходів за 2012 рік

Голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський задекларував 2,6 млн грн доходів, одержаних у 2012 році, включаючи доходи дружини в 1,12 млн грн. Такі дані містяться у декларації чиновника, опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр» (номер за 20 квітня).

У декларації зазначається, що у власності М.Бродський є земельна ділянка в Київській області площею 7 940 кв. м і житловий будинок у Київській області площею 849,8 кв.м. У власності дружини чиновника є ділянка в Київській області площею 1934 кв. м, житловий будинок у Київській області площею 309,6 кв. м, а також 4 квартири в Києві площею 35,5 кв. м, 52 кв. м, 128 кв. м і 204 кв. м. Крім того, дружина М.Бродського володіє двома автомобілями 2010-го і 2005-го років випуску.

У декларації також зазначається, що внески до статутних фондів підприємств і організацій у 2012 році становили 6,35 млн грн, при цьому фінансові зобов'язання (виплата кредиту і відсотків за ним) перевищили 2,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала деклараційна кампанія, яка завершиться 1 травня. Водночас державні чиновники були зобов'язані надати декларації про доходи, одержані в 2012 році, не пізніше 1 квітня 2013 року.