Фінансова поліція може стати потужним інструментом у руках олігархів - експерт

Фінансова поліція, у разі її створення і наділення необмеженими правами, з часом може стати потужним інструментом у руках олігархів, і навіть виступити проти президента Віктора Януковича.

Про це сказано у надісланому УНІАН коментарі директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка.

"Те, що створюється - це неймовірна концентрація всього найгіршого в кримінальному і силовому плані. І все це отримає одна людина. Йому президент не буде потрібен вже через півроку після призначення", - сказано в коментарі Небоженко.

За словами експерта, найбільше насторожує неосяжні повноваження, якими збираються наділити нову структуру.

"Ця система може виступити і проти президента, тому що у неї будуть фактично необмежені повноваження, що дозволяють здійснити державний переворот. Якщо у вас є в руках зброя, а в інших його немає, то спокуса використати свою перевагу дуже велике", - вважає директор соціологічної служби "Український барометр", пославшись на розроблений у березні урядовий проект.

Одночасно Небоженко припустив, що занепокоєння інвесторів також викликає можливий вплив фінансової поліції на роботу вітчизняного бізнесу, особливо тих, що наближені до опозиційних політичних сил.

Негативно поява Служби фінансових розслідувань, на думку Небоженка, відіб'ється і на інвестиційному кліматі України, оскільки іноземні інвестори, які і без того не жалують нашу країну в останні роки, ще сильніше скоротять свої внески в українську економіку.

Напевно проти створення СФР виступить і головний кредитний донор України на поточний момент - Міжнародний валютний фонд.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань, і підкорятися безпосередньо Президенту України.

Пізніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що законопроект вимагає ідейного опрацювання.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Раніше в коментарі УНІАН партнер юридичної фірми «Лексфор» Юрій Семенюк сказав, що, у разі створення, фінансова поліція може стати світовим рекордсменом за масштабом повноважень.

Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер додав, що створення фінансової поліції зміцнить авторитаризм влади.