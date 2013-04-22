«ВТБ Банк» в 1-му кварталі знизив прибуток у 7,4 разу

«ВТБ-Банк» у першому кварталі 2013 року знизив чистий прибуток у 7,4 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 78,96 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі цього року знизилися на 4,31% - до 32,12 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 3,74%, до 22,12 млрд грн, зобов'язання - на 5,06%, до 28,64 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 6,25%, до 12,88 млрд грн, власний капітал - на 2,37%, до 3,48 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 5,42 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «ВТБ Банк» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримав збиток у розмірі 893,49 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року прибуток банку становив 106,92 млн грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, «ВТБ Банк» у 2012 році за національними стандартами отримав 951,4 млн грн прибутку проти 356,97 млн грн збитку в 2011 році.

«ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України. Понад 99,9% акцій банку належать російському «Внешторгбанку».