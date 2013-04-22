Глава МЗС торік заробив 197,2 тис. грн

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара задекларував 197 243 грн доходів у 2012 році, сказано в декларації міністра, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» за 20 квітня.

Як йдеться в декларації, сума доходів складається переважно із зарплати, одержаної міністром. Водночас у власності або оренді Л.Кожари перебувають земельна ділянка 990 кв м і житловий будинок на 248 кв м, а також квартира на 127 кв м. Витрати на купівлю будинку у власність становили 120 тис. грн.

Л.Кожара також має два автомобілі 2007 року випуску. Сума коштів на банківських рахунках міністра становить 6700 грн, а фінансові витрати, пов'язані з особистим страхуванням, становили 15 480 грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала декларативна кампанія, яка завершиться 1 травня. Водночас державні чиновники були зобов'язані подати декларації про доходи, одержані в 2012 році, не пізніше як 1 квітня 2013 року.