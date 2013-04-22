Банк «Надра» у першому кварталі збільшив прибуток на 46%

Банк «Надра» у першому кварталі 2013 року наростив чистий прибуток на 45,96% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 416 тис. грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року зросли на 0,80% - до 27,91 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 8,38%, до 23,15 млрд грн, зобов'язання - на 0,93%, до 23,88 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 19,70%, до 10,46 млрд грн, власний капітал - на 0,01%, до 4,03 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,89 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» в 2012 році, у порівнянні з показником 2011 року, скоротив чистий прибуток удвічі - до 1,01 млн грн.

Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків.

З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 року в банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація. У другому кварталі 2011 р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

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