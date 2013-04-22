«Сбербанк Росії» в першому кварталі збільшив прибуток на 82%

«Сбербанк Росії» в першому кварталі 2013 року наростив чистий прибуток на 81,98% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 141,43 млн грн. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року зросли на 9,29% - до 29,52 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,08%, до 20,14 млрд грн, зобов'язання - на 9,90%, до 26,29 млрд грн, кошти клієнтів - на 19,44%, до 15,86 млр грн, власний капітал - на 4,52%, до 3,24 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,39 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Сбербанк Росії» (Київ) у 2012 році збільшив прибуток на 71,2% - до 410,07 млн грн порівняно з показником 2011 року в 239,48 млн грн.

«Сбербанк Росії» працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є дочірнім банком «Сбербанку Росії» (Російська Федерація).