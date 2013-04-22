Держборг єврозони досяг рекордної позначки в 90,6% ВВП

За даними європейського агентства Євростат, сукупний державний борг 17 країн єврозони збільшився в 2012 році до 90,6% ВВП з 87,3% роком раніше, повідомляє Прайм.

Загалом по ЄС показник зріс до 85,3% з 82,5% у 2011 році. Дефіцит бюджету держав валютного союзу скоротився в 2012 році до 3,7% з 4,2% у попередньому році, тоді як в Євросоюзі він зменшився до 4% з 4,4%.

Максимальний рівень дефіциту бюджету був зафіксований в Іспанії (10,6%), Греції (+10%), Ірландії (7,6%).

"Іспанії необхідно ще два-три квартали, щоб повністю повернути довіру інвесторів. Необхідно переконати їх у тому, що поліпшення в економіці носять структурний характер, а обсягу рекапіталізації банків достатньо для покриття збитків від неповоротних кредитів", - вважає економіст Deutsche Bank у Лондоні Жиль Мек, цитований агентством Bloomberg.

На тлі негативної статистики збільшується курс долара до євро, свідчать дані торгів.

Станом на 13.20 мск долар подорожчав до євро до 1,3050 долара з 1,3079 долара за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни знизився до 99,80 ієни за долар з 99,82 ієни до кінця минулих торгів. До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США долар зміцнився на 0,04% - до 82,79 пункта.