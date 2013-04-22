«Кредитпромбанк» у першому кварталі отримав 139 млн грн збитку

«Кредитпромбанк» у першому кварталі 2013 року отримав 139,31 млн грн збитку проти 3,1 млн грн прибутку в першому кварталі 2012 року.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року знизилися на 9,72% - до 11,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,21%, до 9,16 млрд грн, зобов'язання - на 10,47%, до 9,09 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 8,32%, до 6,53 млрд грн, власний капітал знизився на 6,04%, до 1,94 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,64 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Кредитпромбанк» у 2012 році отримав збиток у розмірі 48,87 млн грн.

«Кредитпромбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи найбільших банків України.

У березні поточного року власник «Дельта Банку» Микола Лагун сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку», процес злиття двох банків буде завершено до 1 липня.