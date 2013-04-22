Понад 200 митників притягнули до дисциплінарної відповідальності у 1-му кварталі

У результаті запровадження програми профілактики корупції на митниці до дисциплінарної відповідальності за порушення службових обов'язків було залучено 249 митників, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Співробітники управління внутрішньої безпеки Міндоходів, за даними міністерства, самостійно виявили 42 випадки корупційних дій та інших правопорушень з боку митників і передали відповідну інформацію до правоохоронних органів.

Крім того, з профілактичною метою з митниками, зокрема високопоставленими, проводилися бесіди – особисті (493 бесіди) і колективні (1116 бесід) – і перевірки. «У 1-му кварталі вдалося провести 43 розслідування, 218 службових перевірок і 40 контрольних заходів, направлених на попередження можливих фактів корупційних і протиправних дій», - повідомили у Міндоходів.

У міністерстві також звернули увагу, що про всі випадки, які мають ознаки зловживань, можна повідомляти на гарячу лінію сервісу «Пульс» Міністерства доходів і зборів по телефону (044) 284-00-07. Усі звернення будуть оперативно і об'єктивно перевірені, а проблеми – вирішені, запевняють у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів має намір удосконалювати антикорупційну практику на митниці в тісній співпраці і за консультаційної допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку, заявив міністр Олександр Клименко під час зустрічі з делегацією ЄБРР у Києві.

О.Клименко повідомив представників ЄБРР, що в міністерстві запроваджується відпрацьована в податкових органах система внутрішнього аудиту, що дозволяє попереджати випадки корупційних діянь. Її особливість у тому, що акцент робиться на профілактиці і попередженні правопорушень, а не на боротьбі з наслідками, а аналіз корупційних ризиків у рамках такої системи проводиться як на регіональному рівні, так і на рівні окремих інспекцій.

Крім того, із середини лютого в Україні за розпорядженням міністра доходів і зборів діє спецоперація «Держкордон 2013», у результаті якої до бюджету додатково залучено 68,9 млн грн.