«Брокбізнесбанк» у першому кварталі наростив прибуток на 39%

«Брокбізнесбанк» у першому кварталі 2013 року наростив чистий прибуток на 39,42% порівняно з першим кварталом 2012 року - до 2,88 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, активи банку в першому кварталі поточного року зросли на 2,78% - до 17,4 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,81%, до 14,26 млрд грн, зобов'язання - на 3,34%, до 14,48 млрд грн, кошти клієнтів - на 1,68%, до 12,55 млрд грн, власний капітал - на 0,07%, до 2,92 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,52 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Брокбізнесбанк» у 2012 році знизив прибуток у 44 рази - до 518 тис. грн, тоді як за підсумками 2011 року прибуток становив 22,8 млн грн.

Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. Основними акціонерами банку на 1 жовтня 2012 року є Сергій Буряк - 48,6007% і Олександр Буряк - 46,9930%. У грудні 2012 року вони зрівняли участь у статутному капіталі банку та володіють по 48,2497% акцій кредитно-фінансової установи.