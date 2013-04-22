Банк «Хрещатик» пояснив зниження фінрезультатів переходом на МСФЗ

Банк «Хрещатик» пояснив деяке зниження фінансових показників у першому кварталі 2013 року переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), повідомила УНІАН прес-служба банку.

«Відносне зниження деяких показників діяльності банку пов'язане з вимогою Національного банку починаючи з 1 січня 2013 року надавати та оприлюднювати фінансову звітність виключно за міжнародними стандартами», - цитує прес-служба головного бухгалтера банку Валентину Юр.

«З цього року вся банківська система на вимогу міжнародних фінансових організацій перейшла на міжнародні стандарти обліку, в основі яких лежать дещо інші принципи формування звітності, що і позначилося на тих чи інших показниках», - додала головний бухгалтер.

Прес-служба повідомляє, що в першому кварталі 2013 року активи банку «Хрещатик» знизилися на 5,7%, кредити і заборгованість клієнтів - на 6,6%, зобов'язання - на 6,3%. Водночас кошти клієнтів зросли на 3,5%, а власний капітал - на 1,2%.

Чистий прибуток банку в січні-березні 2013 року становив 1,33 млн грн, при цьому показник чистого прибутку за перший квартал 2012 року для порівняння банком не повідомляється.

Також згідно з повідомленням, за рік (з 1 квітня 2012 по 1 квітня 2013 року) активи банку зросли на 10,11% - до 8,33 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5%, до 4,22 млрд грн, зобов'язання - на 10,41%, до 7,62 млрд грн, кошти клієнтів - на 24,33%, до 5,97 млрд грн, власний капітал - на 7,03%, до 709 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 828,83 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Хрещатик» у 2012 році отримав 38,129 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку становив 35,955 млн.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи великих банків.

На 1 січня 2013 року акціонерами банку були: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,4427%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,9397%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь - 21,0320%.