На торгах у вівторок не виключено падіння євро - експерт

На торгах у вівторок, 23 квітня, підтримкою для євро можуть стати результати президентських виборів в Італії - шанси на швидке розв'язання політичної ступору в країні зросли, а, отже, повинен підвищитися і попит на євро, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Нагадаємо, президентом Італії вдруге став 87-річний Наполітано, він влаштовує всіх правлячих сил у країні. Повторне обрання Наполітано на вищий державний пост є безпрецедентним - ніколи раніше в історії республіки одна і та сама людина не ставала президентом двічі. Отже, він став одинадцятим і дванадцятим президентом Італійської Республіки.

А втім, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, з іншого боку, невизначеність і тиск на євро виходять від макроекономічної статистики, запланованої на сьогодні, 23 квітня. Очікується, що попередні дані індексу PMI для виробничого сектора єврозони за квітень продемонструють зниження до 46,7 пунктів проти 46,8 пунктів у березні. Якщо ці прогнози виправдаються, то євро може впасти до позначки 1,30, а потім і до 1,2940.

На валютну пару GBP/USD тиск може надати збільшення обсягу потреби держави в позикових коштах за березень. Очікується, що показник зросте до 18.0B проти падіння до -1.5B у лютому. У разі публікації даних відповідно з прогнозом, GBP/USD може знизитися до 1,5285.

На динаміку валютної пари USD/JPY у короткостроковій перспективі можуть впливати дані зі США про продажі на первинному ринку житла за березень. Позитивна статистика зі США може відбитися пробоєм рівня 99,50 і подальшим зростанням валютної пари до 99,90.