Міжбанк у вівторок відкрився котируваннями 8,1390/8,1430 грн/дол.

У вівторок, 23 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні знизилися щодо долара США до 8,1390/8,1430 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів гривня також знизилася щодо євро до 10,6360/10,6430 грн/євро і щодо російського рубля - до 0,2573/0,2577 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3072/1,3074 (понеділок — 1,3070/1,3072).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 квітня, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США змінилися несуттєво – до 8,1370/8,1430 грн/дол., на 12:00 звузився спред –8,1395/8,1425 грн/дол., на час закриття торгів гривня несуттєво зміцнилася щодо долара – до 8,1385/8,1415 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів гривня зміцнилася щодо євро – до 10,6375/10,6470 грн/євро, на 12:00 – до 10,6160/10,6255 грн/євро, на час закриття торгів – до 10,6105/10,6205 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів гривня зміцнилася до 0,2580/0,2584 грн/рубль, на 12:00 – до 0,2573/0,2577 грн/рубль, на час закриття – до 0,2572/0,2576 грн/рубль.