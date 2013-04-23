Бізнес втрачає 27 млрд грн щорічно через зупинку підприємств для перевірок - заступник голови ФРУ

Щорічні втрати бізнесу від зупинки підприємств для проведення різних перевірок, кількість яких лише торік становила близько 2 млн, досягає 27 млрд грн на рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації роботодавців України з посиланням на заступника глави Ради Федерації Олексія Мірошниченка.

"Федерація роботодавців України склала реєстр органів, які можуть перевірити будь-яке підприємство. Усього їх 70. До того ж 44 з них мають право зупинити роботу бізнесу", - цитує прес-служба О.Мірошниченка.

За його словами, зупинка роботи ресторану несе до 15 тис. грн втрат за кожен день простою. «Перукарня за таких обставин втрачає близько 1000 грн за день. А у представників великого бізнесу ці цифри будуть набагато вище. Хлібокомбінат втрачає від 100 до 225 тис. грн., а металургійний комбінат - до 4 млн грн за один день", - зазначив О.Мірошниченко.

Він також повідомив, що минулого року бізнес пережив понад 2 млн перевірок контролюючими органами, причому понад 40% перевірок були позаплановими. Сума накладених штрафних санкцій на бізнес, за словами О.Мірошниченка, становила 3 млрд грн, з яких до бюджету надійшло тільки 900 млн грн.

Заступник голови Ради ФРУ зазначив, що у зв'язку з цим одним з головних завдань Федерації роботодавців України є сприяння тому, щоб без рішення суду жодна державна установа не мала права зупиняти або припиняти роботу бізнесу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на розгляд до парламенту було винесено законопроект № 2839 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань державного контролю у сфері господарської діяльності», підготовлений Кабінетом Міністрів України і передбачає адміністративну відповідальність (у вигляді штрафу) чиновника за перевищення посадових повноважень під час проведення перевірок.