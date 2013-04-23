Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача, заявляє Азаров

Україна домовилася з Митним союзом про надання статусу спостерігача в цій організації.

Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з журналістами іноземних ЗМІ, передає РІА «Новости».

«На мій погляд, вже рішення ухвалене, і йдеться про технічні формулювання», - сказав М.Азаров. Він додав, що відбулися зустрічі з представниками Казахстану і Білорусі, і зараз триває відпрацювання технічних моментів.

"Зараз триває відпрацювання, ми створили в уряді робочу групу з підготовки документів, які мають бути підписані президентами. Ми домовилися, і зараз завершуються технічні переговори щодо формулювань. Ми будемо спостерігачами у Митному союзі, ми матимемо представництво при Євразійській економічній комісії, відповідно, керівник представництва матиме можливість брати участь у засіданні колегії Євразійського союзу, брати участь у підготовці документів, але він не матиме права голосу», - сказав М.Азаров.

На запитання журналістів про те, чи планується наприкінці травня на зустрічі президентів підписання документів про статус України як спостерігача, М.Азаров відповів: "Так".

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр М.Азаров повідомив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

5 квітня Президент Віктор Янукович заявив, що Україна сподівається одержати статус спостерігача в цьому об'єднанні.

«Остання пропозиція, яку я озвучив під час зустрічі з Президентом Росії, - про те, щоб ми все ж таки знайшли формат наших відносин, а ми на цьому етапі бачимо його як формат спостерігача», - наголосив В.Янукович.

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