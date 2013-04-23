Прокуратура виявила порушення в діяльності Нацкомфінпослуг

Прокуратура в результаті проведеної в березні поточного року перевірки виявила порушення в діяльності Національної комісії у сфері регулювання ринків фінансових послуг, повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, на підставі численних скарг споживачів фінансових послуг та повідомлень у засобах масової інформації органи прокуратури перевірили виконання вимог законодавства Нацкомфінпослуг. За підсумками перевірки встановлено неналежне здійснення держрегулювання і нагляду за наданням фінансових послуг внаслідок тяганини, неоднозначного застосування норм законодавства, неповноти перевірок та стягнення штрафних санкцій. Також встановлено порушення вимог законодавства про звернення громадян та державну службу.

Як повідомляється, за підсумками перевірки прокуратура винесла подання голові Нацкомфінпослуг, а винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомфінпослуг у 2012 році зареєструвала 59 нових фінансових установ. Кількість фінансових компаній зросла до 308 з 251, ломбардів - до 474 з 456 і кредитних установ - до 708 з 691. Водночас скоротилася кількість страхових компаній до 414 з 442, недержавних пенсійних фондів - до 94 з 96 та адміністраторів недержавних пенсійних фондів - до 37 з 40.

У листопаді Нацкомфінпослуг анулювала всі страхові ліцензії 24 страховим компаніям, виключила їх з Державного реєстру фінансових установ та анулювала свідоцтво про реєстрацію фінустанови за систематичне порушення законодавства про фінансові послуги.

Довідка УНІАН. Національна комісія у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) є державним органом, підпорядкованим Президенту і підзвітним Верховній Раді України. Комісія здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (крім банків), зокрема здійснює нагляд за страховими компаніями, кредитними установами, недержавними пенсійними фондами і фінансовими компаніями.