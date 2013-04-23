Питання щодо статусу України в МС поки не вирішено - Мінекономрозвитку РФ

Остаточного рішення про присвоєння Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії (ЄЕК), яка є наднаціональним регулюючим органом Митного союзу, ще не ухвалено.

Як передає РІА "Новости" з посиланням на "Прайм", про це заявив заступник глави Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов.

"Дійсно, українська сторона підготувала і направила нам проект меморандуму про присвоєння Україні статусу спостерігача при ЄЕК. У них є статус спостерігача при ЄврАзЕС, таким чином, вони запропонували нам розглянути можливість стати спостерігачем при ЄЕК. Цей документ ми дійсно одержали, і зараз йдуть переговори і в двосторонньому форматі, й сьогодні на засіданні ради ЄЕК обговорювалося це питання - про подальші зусилля з підготовки цього меморандуму. Але від цього питання не вирішується", - сказав заступник міністра.

Відповідаючи на питання, чи може меморандум бути підписано вже в травні на президентському рівні, О.Лихачов сказав, що "все можливо". "Але наразі, я вважаю, на це питання однозначно відповісти складно", - зазначив він.

Як повідомлялося, Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації, повідомив український прем'єр Микола Азаров на зустрічі з представниками ЗМІ. "На мій погляд, вже рішення ухвалене, і йдеться про технічні формулювання", — сказав М.Азаров. Він сказав, що відбулися зустрічі з представниками Казахстану і Білорусії, і зараз йде відпрацювання технічних моментів.

Відповідаючи на питання журналістів, чи планується наприкінці травня на зустрічі президентів підписання документів про статус України як спостерігача, М.Азаров відповів: "Так".