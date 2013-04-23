Активи банківської системи України у 1-му кварталі зросли до 1,145 трлн грн - НАБУ

Обсяг чистих активів банківської системи України у першому кварталі 2013 року зріс на 1,6% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1 145,45 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, за перший квартал цього року чисті активи банківської системи України зросли на 18,26 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року - на 28,36 млрд грн. Зростання активів протягом січня-березня ц.р. відбулося за рахунок збільшення портфеля корпоративних кредитів на 10,38 млрд грн і портфеля фінансових інвестицій на 27,35 млрд грн.

За оцінками експертів НАБУ, державні цінні папери залишаються пріоритетними для інвестування. Обсяг інвестицій банків у держпапери з початку року зріс на 10,83 млрд грн (за сумою основного боргу) і на 1 квітня становив 62,2% в інвестиційному портфелі банківської системи.

Також повідомляється, що за перший квартал 2013 р. кошти підприємств і населення зросли на 3,98 млрд грн і 20,51 млрд грн, відповідно. Банки продовжують залучати переважно строкові депозити населення, обсяг яких у січні-березні ц.р. виріс на 16,26 млрд грн - до 305,39 млрд грн.

На думку експертів НАБУ, дохідність банківських установ зросла за рахунок оптимізації структури активів банків і зростання частки дохідних активів. Обсяг чистого прибутку банківської системи України в першому кварталі поточного року в 1,8 разу перевищує показник за аналогічний період минулого року на тлі відносно стійких показників чистого спреду (3,28% у першому кварталі 2013 року проти 3,75% в 2012 році) і маржі (3,95% проти 4,51%).

Як повідомляв УНІАН,активи банків України у березні 2013 року зросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн, зобов'язання - на 0,8%, до 970,7 млрд грн, капітал - на 1,7%, до 176,7 млрд грн.

Прибуток банків України в січні-березні 2013 року становив 3,1 млн грн, що в 1,8 разу більше показника за аналогічний період 2012 року (1,7 млрд грн), водночас доходи банків зросли на 7,8% - до 38 млрд грн, витрати - на 4%, до 34,9 млрд грн.