Банк «Форум» змінює торговий знак і проводить ребрендинг відділень

Банк «Форум» з квітня цього року змінює торговий знак і проводить ребрендинг своїх відділень, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, з квітня банк продовжить діяльність під новим логотипом. «З новим логотипом ми не тільки змінюємо торговий знак і ребрендуємо відділення, а й актуалізуємо намір «Форум Банку» максимально повно відповідати ринку, бажанням і потребам наших клієнтів, співробітників, партнерів і акціонерів», - цитує прес-служба голову правління банку Андрія Яцуру.

Як повідомляв УНІАН, «Смарт-Холдинг» планує провести злиття придбаного в 2012 році банку «Форум» і «БМ Банку», за яким вже узгоджені індикативні умови купівлі. Після завершення ребрендингу банк «Форум» залишиться універсальною фінустановою. Компанія «Смарт-Холдинг» оголосила про закриття угоди з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум» 30 жовтня 2012 року. У лютому цього року «Смарт-Холдинг» й акціонери «БМ Банку» підписали меморандум про індикативні умови угоди купівлі-продажу 100% акцій фінустанови.

Банк «Форум» працює на ринку України з 1994 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 9,31 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,28 млрд грн, зобов'язання - 7,83 млрд грн, кошти клієнтів - 6,32 млрд грн, власний капітал - 1,48 млрд грн , статутний капітал - 5,93 млрд грн. У першому кварталі банк отримав прибуток у розмірі 1,91 млн грн.

«Смарт-Холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), в нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів ("Смарт-Нерудпром"), в суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром «Смарт-Холдингу» є Вадим Новинський.