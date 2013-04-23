Міндоходів у січні-березні збільшило відшкодування ПДВ на 20,4%

Міністерство доходів і зборів України у першому кварталі 2013 року збільшило відшкодування податку на додану вартість на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 13,7 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Порівняно з минулим роком обсяг відшкодування збільшено на 20,4%, або на 2,3 млрд грн», - сказано в повідомленні прес-служби.

Водночас за три місяці цього року в автоматичному режимі ПДВ отримали 352 платники податків на суму 5,3 млрд грн.

Також прес-служба Міндоходів зазначає, що кількість одержувачів ПДВ в автоматичному режимі могла б значно зрости, якби платники дотримувалися певних критеріїв. Зокрема, для більшості підприємств непереборною перешкодою на шляху отримання ПДВ в автоматичному режимі залишається низький рівень заробітної плати. «Тільки за деклараціями за лютий 2013 року кількість платників, які не відповідали цьому критерію, порівняно з минулим роком зросла на 168 суб'єктів», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН,у березні ц.р. кількість платників ПДВ в Україні збільшилася на 3,4 тис. - до 241 тис. Зростанню кількості платників ПДВ значною мірою сприяло спрощення процедури реєстрації та видачі свідоцтва платника цього податку.

За оперативними даними Державної казначейської служби, обсяг відшкодованого податку на додану вартість в Україні у січні-лютому 2013 року зріс на 1,5 млрд грн (на 20,7%) порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 8,8 млрд грн.

Вперше за роки незалежності України ПДВ в автоматичному режимі стали відшкодовувати з березня 2011 року. Тоді з 1971 підприємств, що подали документи на відшкодування ПДВ, комп'ютер вибрав лише 24. Інші підприємства не змогли потрапити до списку на автоматичне відшкодування ПДВ в основному з двох причин - низька заробітна плата та проведення ризикових операцій.