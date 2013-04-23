На закритті міжбанку гривня зміцнилася щодо долара

У вівторок, 23 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні знизилися щодо долара США до 8,1390/8,1430 грн/дол., до 12:00 звузився спред — до 8,1400/8,1420 грн/дол., на час закриття торгів гривня зміцнилася до 8,1350/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів гривня знизилася щодо євро до 10,6360/10,6430 грн/євро, до 12:00 — зміцнилася до 10,5660/10,5745 грн/євро, на час закриття торгів — знизилася до 10,5675/10,5790 грн/євро.

На відкритті торгів гривня знизилася щодо російського рубля до 0,2573/0,2577 грн/рубль, до 12:00 — зміцнилася до 0,2564/0,2568 грн/рубль, на час закриття — знизилася до 0,2566/0,2570 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6950 (+0.0705).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3072/1,3074, а до 12:00 впали до 1,2997/1,2999.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 квітня, до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США дещо змінилися – до 8,1370/8,1430 грн/дол., до 12:00 звузився спред – 8,1395/8,1425 грн/дол., на час закриття торгів гривня дещо зміцнилася щодо долара – до 8,1385/8,1415 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів гривня зміцнилася щодо євро – до 10,6375/10,6470 грн/євро, до 12:00 – до 10,6160/10,6255 грн/євро, на час закриття торгів – до 10,6105/10,6205 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів гривня зміцнилася до 0,2580/0,2584 грн/рубль, до 12:00 – до 0,2573/0,2577 грн/рубль, на час закриття – до 0,2572/0,2576 грн/рубль.