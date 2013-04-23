Банк «Фінанси та кредит» у першому кварталі збільшив прибуток у 50 разів

Банк «Фінанси та кредит» у першому кварталі цього року збільшив прибуток у 50,33 разу - до 1,51 млн грн, що більш ніж на 1,48 млн грн більше аналогічного показника минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року чисті активи банку зросли на 3,32%, або 758 млн грн, - до 23,7 млрд грн.

Кредитний портфель банку на 1 квітня ц.р. становив близько 20,5 млрд грн, у тому числі кредити юридичних осіб - 16,8 млрд грн. Обсяг коштів на строкових депозитних рахунках клієнтів-фізосіб за звітний період зріс на 9,55%, або 706 млн грн, - до 8,1 млрд грн. На 1 квітня обсяг коштів приватних клієнтів банку на депозитних і поточних рахунках банку становив більше 9,1 млрд грн, водночас у банку відкрито понад 161,4 тис. строкових депозитних рахунків і більше 262 тис. поточних рахунків клієнтів-фізосіб. Статутний капітал банку станом на 1 квітня становив 2,1 млрд грн.

Також повідомляється, що на 1 квітня в банку працює понад 4,2 тис. співробітників, а регіональна мережа включає 15 філій і 306 безбалансових відділень по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, банк «Фінанси та кредит» у 2012 році отримав 3,166 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку становив 79,163 млн грн.

Банк «Фінанси та кредит» працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків України.

Згідно з інформацією на сайті банку, його основними акціонерами на 1 січня 2013 року були компанії «Асканія» (46,55%) і F&C Realty (49,58%). У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.