Мінфін залучив до держбюджету 3,2 млрд грн на ОВДП-аукціоні 23 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 23 квітня, залучило до державного бюджету 3,2 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 300,697 млн. грн за двома задоволеними з 4 поданих заявками на придбання держпаперів з терміном обігу 329 днів і дохідністю 10%; 1589,802 млн грн за всіма трьома поданими заявкам на придбання 5-річних держпаперів із дохідністю 14,25%; 1313,485 млн грн за обома двома поданими заявками на придбання 7-річних держпаперів із дохідністю 14,30%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року запланував і провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 2, 9, 16 і 23 квітня, при цьому розміщення валютних держпаперів не планувалося.

Довідка УНІАН. Станом на 23 квітня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 213,595 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 75,414 млрд грн, нерезидентів - 5,109 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.