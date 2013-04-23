Теффт: американські компанії бояться виходити на український ринок

Американські компанії, що вже працюють на українському ринку, не йдуть звідси, але і не розвиваються, а нові - не заходять, оскільки бояться занадто високих ризиків ведення бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету.

«Я працюю в Україні вже три роки і не пам'ятаю прикладів, коли американські компанії йшли б з ринку. Водночас вони не розвиваються - не будують нових виробничих потужностей, бо бояться. Занадто високі ризики. Причому високі ризики не дозволяють і новим компаніям заходити на український ринок», - сказав Дж.Теффт.

Він підкреслив, що, вибираючи між ринками Європи, що розвиваються, американський бізнес воліє працювати з Польщею, Болгарією, але не з Україною. «Іноземні інвестори двічі подумають, куди вкладати гроші, якщо бачать перед собою альтернативу у вигляді більш прогнозованих і привітних ринків. Я багато чув історій про те, що американські інвестори відмовлялися їхати сюди, коли чули звіти вже працюючих тут компаній про те, які проблеми вони відчувають», - підкреслив дипломат.

На його думку, єдиним виходом зі сформованої ситуації є верховенство закону і успішна боротьба з проявами корупції. «Владу потрібно звести до інтересів служіння народу, а не приватних інтересів. Відсутність верховенства права, корупція душать економіку. Також саме розуміння системності корупції заважає економічному зростанню», - упевнений посол США.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів Європейської Бізнес Асоціації, індекс інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2013 року не змінився і становить 2,12 балу з 5 можливих, цей показник є найгіршим за останні чотири роки. Близько 72,5% керівників підприємств різних галузей промисловості в Україні не очікують змін в економічній ситуації найближчими місяцями, водночас основними проблемами ведення бізнесу вони називають низький попит на продукцію і брак ліквідності.

Водночас на думку президента Американської торгівельної палати Хорхе Зукоскі, підвищення національної конкурентоспроможності і прогрес у впровадженні необхідних реформ тісно пов'язані з відкритістю влади до діалогу з діловим співтовариством і готовністю враховувати побажання бізнесу під час розробки законодавчих ініціатив.