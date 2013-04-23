«ПриватБанк» у першому кварталі збільшив прибуток в 2,3 разу

«ПриватБанк» у першому кварталі 2013 року збільшив прибуток у 2,3 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року – до 624,23 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, активи банку за звітний період зросли на 1,45% - до 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 6,24%, до 121,02 млрд грн, зобов'язання - на 1,20%, до 155, 97 млрд грн, кошти клієнтів - на 2,02%, до 108,5 млрд грн, власний капітал - на 3,6%, до 18,96 млрд грн , статутний капітал не змінився і становить 14,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток «ПриватБанку» за підсумками 2012 року склав понад 1,5 млрд грн, що на 5% більше показника прибутку в 2011 році.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є І.Коломойський і Г.Боголюбов (по 50%).