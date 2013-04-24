Модернізувати Мінекономрозвитку будуть «ERNST & YOUNG» та «PWC Україна»

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов ініціював масштабний проект з модернізації міністерства за участю компаній «ERNST & YOUNG» та PricewaterhouseCoopers з метою перетворення його у потужний центр формування та реалізації економічної політики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЕРТ.

Перспективу співпраці в рамках започаткування проекту з модернізації міністерства І.Прасолов обговорив з представниками компаній «ERNST & YOUNG» та PricewaterhouseCoopers («PwC Україна»)

«У нас є власні напрацювання, а у вас - великий досвід роботи та розуміння українського ринку. Проаналізувавши нашу діяльність і застосувавши передовий світовий досвід, ми хочемо побудувати ефективне міністерство, обравши найбільш оптимальний варіант управління економікою саме в Україні», - зазначив І.Прасолов.

У рамках роботи над проектом з модернізації Мінекономрозвитку, зазначають у прес-службі МЕРТ, у січні 2013 року було розроблено Концепцію реформування Міністерства, де визначено цілі, напрями та етапи реформування відомства. У лютому-березні було проведено перший етап відбору міжнародних консалтингових компаній.

«Ми готові повністю вас підтримувати, бо для нас це не тільки цікаве завдання зробити консультаційний проект, ми знаємо, що ви робите і хочемо, щоб у вас все вийшло, щоб бізнесу - і українському, і світовому - комфортно працювалося в Україні», - сказав представник «ERNST & YOUNG» Артем Козловський.

У рамках другого етапу відбору Міністром було запропоновано «ERNST & YOUNG» та PricewaterhouseCoopers («PwC Україна») підготувати пропозиції стосовно орієнтовного графіку робіт та організаційного забезпечення реалізації проекту з модернізації міністерства.

«Нам потрібно дуже швидко визначитися і приймати рішення в максимально стислі терміни, з тим, щоб вже після травневих свят розпочати роботу», - підкреслив І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов 16 квітня повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України веде відбір декількох консалтингових компаній, що мають досвід у державному управлінні, з метою провести реорганізацію міністерства і зробити його одним з кращих міністерств економічного розвитку у світі.