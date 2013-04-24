На пару EUR/USD у середу основний тиск чинитимуть статдані з Німеччини - експерт

Для валютної пари EUR/USD важливими в середу, 24 квітня, стануть дані про зміну індикатора умов ділового середовища Німеччини від інституту IFO за квітень - якщо буде зафіксовано падіння ділової довіри, то пара може впасти до рівня 1,2900, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Інакше, на їхню думку, можливе відновлення пари до позначки 1,3025.

Пара GBP/USD у середу буде торгуватися в діапазоні 1,5220-1,5285. Тим часом, судячи з вчорашньої реакції пари на негативні дані щодо стану державних фінансів Великобританії (позика коштів за березень зросла до 31,3 млрд євро проти прогнозованих 18 млрд), пара налаштована на зміцнення.

На динаміку валютної USD/JPY в короткостроковій перспективі можуть впливати очікування рішення щодо процентної ставки ЦБ Японії 26 квітня. Після пробою рівня опору 99,90 метою для пари стане 100 і далі 100,45.