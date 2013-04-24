ПУМБ у першому кварталі збільшив прибуток у 2,3 разу

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) у першому кварталі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшив чистий прибуток у 2,3 разу - до 89,5 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, чистий процентний дохід за перший квартал ц.р. зріс на 3,3% - до 388 млн грн, чистий комісійний дохід - на 36,1%, до 106,2 млн грн.

Також повідомляється, що активи банку за перший квартал ц.р. зросли на 7,4% - до 30,3 млрд грн, кредитний портфель - на 0,6%, до 20,9 млрд грн, кошти клієнтів - на 9,4%, до 19,1 млрд грн, власний капітал - на 2,4%, до 4,3 млрд грн.

«Зниження вартості залучення гривневих ресурсів у першому кварталі дозволило ПУМБ активізувати кредитування бізнесу і приватних клієнтів. Водночас приріст коштів клієнтів становив 9,4%, або понад 1,6 млрд грн, що говорить про високу довіру клієнтів до банку. На початку року ПУМБ зробив серйозний крок на шляху до підвищення власної ефективності - здійснив перехід на нову автоматизовану банківську систему, що дозволить вже цьогоріч значно знизити операційні витрати, підвищити якість і швидкість надання послуг», - цитує прес-служба голову правління банку Сергія Черненка.

Як повідомляв УНІАН, «Перший український міжнародний банк» у 2012 році, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 1,3% - до 271,199 млн грн.

«Перший український міжнародний банк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків України.

Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс», що володіє 92,24% акцій банку.