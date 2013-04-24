На відкритті міжбанку гривня знизилася щодо долара

У середу, 24 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів котирування гривні знизилися щодо долара США до 8,1390/8,1430 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро також знизилися – до 10,5735/10,5845 грн/євро, щодо російського рубля – до 0,2575/0,2579 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2994/1,2996 (вівторок - 1,3072/1,3074).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні знизилися щодо долара США до 8,1390/8,1430 грн/дол., на 12:00 звузився спред - до 8,1400/8,1420 грн/дол., на момент закриття торгів гривня зміцнилася до 8,1350/8,1390 грн/дол.

На відкритті торгів гривня знизилася щодо євро до 10,6360/10,6430 грн/євро, на 12:00 - зміцнилася до 10,5660/10,5745 грн/євро, на момент закриття торгів - знизилася до 10,5675/10,5790 грн/євро.

Також на відкритті торгів гривня знизилася щодо російського рубля до 0,2573/0,2577 грн/рубль, на 12:00 - зміцнилася до 0,2564/0,2568 грн/рубль, на момент закриття - знизилася до 0,2566/0,2570 грн/рубль.