«Райффайзен Банк Аваль» у 1 кварталі збільшив прибуток у 8 разів

«Райффайзен Банк Аваль» у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, збільшив прибуток в 7,9 разу - до 83,94 млн грн, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи банку знизилися на 3,78% - до 45,98 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,79%, до 25,87 млрд грн, зобов'язання - на 5,33%, до 39,23 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 4,2% - до 28,97 млрд грн, власний капітал - на 6,33%, до 6,75 млрд грн, статутний капітал - на 0,01%, до 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) збільшив прибуток в 10 разів - до 319,44 млн грн порівняно з показником 2011 року в 30,66 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).