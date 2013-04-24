Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася до 38%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (в статутному капіталі банків - УНІАН) скоротилася до 38,3% (на 1 квітня 2013 року) з 39,5% (на 1 січня 2013 року). Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, за 2012 рік кількість банків з іноземним капіталом не змінилася, і на кінець року становила 53 банки зі 177 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків із 100% іноземним капіталом – 22.

У повідомленні зазначається, що сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни у першому кварталі ц.р. знизився на 0,08% – до 175,061 млрд грн, регулятивний капітал зріс на 2,01% – до 182,505 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в 2012 році скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.